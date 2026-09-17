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ТАСС

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В группировке "Север" сообщили об уничтожении скопления боевиков ВСУ под Сумами

В группировке "Север" сообщили об уничтожении скопления боевиков ВСУ под Сумами

КУРСК, 17 сентября. /ТАСС/. Расчет РСЗО "Град" во взаимодействии с разведкой 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожил скопление живой силы ВСУ на сумском направлении.

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