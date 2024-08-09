Ретроградный Меркурий: Разгадываем тайны астрологического феномена и его влияние на нашу жизнь Ирэн ОрлонскаяАстрологи предостерегают от заключения важных сделок, вступления в брак, покупки автомобилей и недвижимости, а также начала новых проектов во время ретроградного Меркурия.