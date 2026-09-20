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ТАСС

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Посол РФ рассказал о ходе голосования на выборах в Госдуму в Японии

Посол РФ рассказал о ходе голосования на выборах в Госдуму в Японии

ТОКИО, 20 сентября. /ТАСС/. Голосование на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва, которое началось на избирательных участках в дипломатических представительствах РФ в Японии, проходит штатно.

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