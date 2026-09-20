Посол РФ рассказал о ходе голосования на выборах в Госдуму в Японии

ТОКИО, 20 сентября. /ТАСС/. Голосование на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва, которое началось на избирательных участках в дипломатических представительствах РФ в Японии, проходит штатно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым