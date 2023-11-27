Известный итальянский певец Pupo начал петь на русском языке

Знаменитость 1980-х Энцо Гинацци, широко известен в России благодаря песне "Gelato Al Cioccolato".Итальянский певец Энцо Гинацци, более известный под псевдонимом Pupo, часто приезжает в Россию, где поет на корпоративах и ретро вечеринках.
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