Анджелина Джоли обвинила Брэда Питта в домашнем насилии

У бывших супругов, а ныне заклятых врагов Анджелины Джоли и Брэда Питта новый виток конфликта.