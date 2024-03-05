Студенты университета на Образцова стали призёрами международного турнира «Игры будущего»

Студенческая команда «ТурбоМехаТроники» Российского университета транспорта в Марьиной роще стала бронзовым призером Суперфинала чемпионата «Битва роботов», который завершился на международном турнире «Игры будущего» в Казани.
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