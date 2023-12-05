Kia Soul столкнулась с Piper PA-28

В США Kia Soul попала в аварию с самолетом, который совершал аварийную посадку на шоссе. 23-летний пилот легкомоторного самолета Piper PA-28, эксплуатируемом авиационной летной школой Thunderbird Aviation, решил совершить аварийную посадку в пригороде Миннеаполиса (штат Миннесота).
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