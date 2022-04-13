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В Иванове местная жительница стала жертвой мошенников пытаясь приобрести аккумуляторный секатор через социальную сеть

В дежурную часть отдела МВД России по Советскому району города Иваново с заявлением обратилась 60-летняя местная жительница.

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