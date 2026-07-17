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Царьград

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Андрей Турчак направит 1,095 млрд рублей на поддержку участников СВО

Андрей Турчак направит 1,095 млрд рублей на поддержку участников СВО

Глава Горного Алтая Андрей Турчак сообщил о планах направить списанные бюджетные кредиты в размере 1,095 млрд рублей на поддержку участников Специальной военной операции и их семей, а также на модернизацию социальных объектов в регионе.

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