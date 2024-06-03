Депутат Мосгордумы Картавцева приняла участие в открытии нового ФОК в Бибирево

В двухэтажном здании спорткомплекса разместили бассейн для оздоровительного плавания Председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева приняла участие в открытии нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Бибирево, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».