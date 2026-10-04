Последствия массированной атаки дронов: над регионами РФ с вечера сбито 559 БПЛА, есть погибшие и пострадавшие

В ночь на воскресенье, 4 октября 2026 года, силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили массированную атаку украинских беспилотников на центральные и южные регионы России.
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