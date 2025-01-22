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Мода и Шоу-бизнес

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В Театре Российской Армии состоится премьера спектакля «Роман» по Булгакову

Центральный академический театр Российской Армии (ЦАТРА) представит свою первую премьеру сезона — спектакль «Роман» по мотивам Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», поставленный народным артистом РФ Александром Лазаревым.

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