В Театре Российской Армии состоится премьера спектакля «Роман» по Булгакову

Центральный академический театр Российской Армии (ЦАТРА) представит свою первую премьеру сезона — спектакль «Роман» по мотивам Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», поставленный народным артистом РФ Александром Лазаревым.
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