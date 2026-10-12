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Почему в США потолочные вентиляторы есть почти в каждом доме, а в России их почти нет

Потолочные вентиляторы есть в 72% американских домов, хотя почти у всех там имеются и кондиционеры. В России такие устройства встречаются крайне редко, несмотря на жаркое лето во многих регионах.

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