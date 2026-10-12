Почему в США потолочные вентиляторы есть почти в каждом доме, а в России их почти нет

С миру по нитке. Много разных интересных новостей и статей.

Потолочные вентиляторы есть в 72% американских домов, хотя почти у всех там имеются и кондиционеры. В России такие устройства встречаются крайне редко, несмотря на жаркое лето во многих регионах.