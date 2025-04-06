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Царьград

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Кем стал 18-летний праправнук сразу двух маршалов Победы - Жукова и Василевского?

Кем стал 18-летний праправнук сразу двух маршалов Победы - Жукова и Василевского?

Как известно, у легендарного русского полководца Георгия Жукова не было сына. Хотя он всю жизнь мечтал о наследнике.

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