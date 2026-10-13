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Рост цен на яйца близок к 20%

Рост цен на яйца близок к 20%

Куриные яйца за сентябрь подорожали в России на 8,6% по сравнению с августом, сообщил Росстат. За год рост составил 17,2%, а с начала 2026 года — 7,97%.

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