Рост цен на яйца близок к 20%

Куриные яйца за сентябрь подорожали в России на 8,6% по сравнению с августом, сообщил Росстат. За год рост составил 17,2%, а с начала 2026 года — 7,97%.
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