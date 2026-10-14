«Элемент показательной порки Зеленского»: как развивается ситуация вокруг ограничений Starlink на Украине

В Киеве заявили об ограничении работы Starlink для украинских военных. Как сообщил внештатный советник Зеленского Сергей Бескрестнов, ограничение коснулось «военного пакета» услуг StarShield, в связи с чем были сорваны некоторые операции ВСУ.
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