Виктория Исакова встречает 50-летие после череды испытаний: в юности она пережила разрыв с отцом, потеряла первую любовь и маленькую дочь, а летом 2025 года лишилась мужа, режиссера Юрия Мороза.
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