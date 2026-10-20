Каждую весну я смотрела на свои садовые тропинки с легким разочарованием. То, что осенью выглядело аккуратной серой лентой, к маю превращалось в нечто среднее между палисадником и каменоломней.
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