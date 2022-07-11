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Ждать ли дождя: прогноз погоды на неделю в Уссурийске (интерактивная метеокарта)

Ждать ли дождя: прогноз погоды на неделю в Уссурийске (интерактивная метеокарта)

Неустойчивую метеокартину в Приморье прогнозируют синоптики в течение рабочей недели. Высотные ложбины будут сменяться фронтальными разделами, и все это станет причиной пасмурной погоды и осадков.

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