Ждать ли дождя: прогноз погоды на неделю в Уссурийске (интерактивная метеокарта)

Неустойчивую метеокартину в Приморье прогнозируют синоптики в течение рабочей недели. Высотные ложбины будут сменяться фронтальными разделами, и все это станет причиной пасмурной погоды и осадков.
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