Севастопольские учёные испытывают беспилотник, который поможет им изучать прибрежную акваторию. Катамаран построили студенты и преподаватели — чтобы не брать в аренду большое исследовательское судно и автоматизировать рутинные научные задачи.
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