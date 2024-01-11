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Мигрантам пора рвать когти - законы изменились, давай, до свиданья

Мигрантам пора рвать когти - законы изменились, давай, до свиданья

Вы никогда не задумывались о причинах, по которым мигранты так стремятся получить российское гражданство? Может ли быть, что здесь предоставляются особые льготы и привилегии? Ответ на этот вопрос положителен, в смысле доступа к финансовым выгодам, которые можно получить, используя российскую социальную систему.

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