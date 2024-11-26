В Актау проверяют владельцев оружия

В областном центре проходит мероприятие «Правопорядок», направлено на выявление фактов нарушения в области охраны порядка, предотвращения преступности, вандализма, порчи имущества, а также безопасности дорожного движения на улицах и в общественных местах.
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