«Забайкалье в огне»: выплаты за поимку поджигателей — не решение проблемы

Вознаграждение за поимку поджигателей не приведет к окончательному решению проблемы лесных пожаров в Забайкальском крае, считает председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов.
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