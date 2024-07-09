Шоумен Отар Кушанашвили продолжает лечение в онкоцентре

Лечение журналиста находится под контролем главного онколога Минздрава России.Известный телеведущий и журналист Отар Кушанашвили помещен в одноместную палату онкоцентра имени Блохина, где продолжается его лечение.
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