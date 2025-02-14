Проблема водоснабжения Грушевки под Судаком решится после покупки нового оборудования

Фото: Гала АмарандоВ селе Грушевка под Судаком проблемы с водоснабжением. Как говорят местные жители, в большей части села вода каждый день, а на одной улице – три раза в неделю по паре часов утром и после обеда.
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