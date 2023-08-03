Лос-Кабос (ATP). 1/4 финала. Циципас сыграет с Харри, Чорич – с Ивашко

Сетка турнира здесь. Mifel Tennis Open by Telcel Oppo Лос-Кабос, Мексика 31 июля – 5 августа 2023 ATP 250 Призовой фонд – 852 480 долларов Открытые корты, хард Четвертьфинал Доминик Кепфер (Германия) Александар Ковачевич (США) Дата проведения 4 августа, 03.
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