Роскомнадзор заблокировал сайт «Репортёры без границ»

Причины не уточняются.фото: duma.gov.ru--> Доступ к сайту международной организации «Репортёры без границ» ограничен на территории России, свидетельствуют данные сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам.
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