В папочке "Россия" есть много интересного: какие операции США уже провели? Подполковник ФСБ в отставке Александр Беляев рассказал о том, чем занимается резидентура ЦРУ и прочих американских спецслужб на территории нашей страны и нашего ближнего приграничья.
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