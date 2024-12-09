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В папочке "Россия" есть много интересного: Какие операции США уже провели?

В папочке "Россия" есть много интересного: Какие операции США уже провели?

В папочке "Россия" есть много интересного: какие операции США уже провели? Подполковник ФСБ в отставке Александр Беляев рассказал о том, чем занимается резидентура ЦРУ и прочих американских спецслужб на территории нашей страны и нашего ближнего приграничья.

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