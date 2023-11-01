В Алексинском районе медсестры нарушали правила списания просроченных лекарств

В Алексинском районе Тульской области медсестер привлекли к административной ответственности за нарушение правил списания лекарств с истекшим сроком годности, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
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