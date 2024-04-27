Витамин D изменяет кишечные бактерии, повышая иммунитет к раку

Исследователи из Института Фрэнсиса Крика, Национального института рака (NCI) Национальных институтов здравоохранения США (NIH) и Ольборгского университета в Дании выяснили, что витамин D способствует росту кишечных бактерий, что улучшает их иммунитет к раку .