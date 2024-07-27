Половина населения республики хочет быть в Европе, но с Россией

Более половины жителей Молдовы выступают против присоединения к Североатлантическому Альянсу и Румынии, согласно исследованию, проведенному Институтом маркетинговых и социологических исследований (IMAS) Республики Молдова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии