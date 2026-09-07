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Культуромания

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Лучшие фольклорные ансамбли Тульской области выступили на фестивале «Вкусы России»

Лучшие фольклорные ансамбли Тульской области выступили на фестивале «Вкусы России»

В августе в Москве прошел пятый юбилейный фестиваль «Вкусы России — 2026», организованный Минсельхозом РФ совместно с правительством Москвы.

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