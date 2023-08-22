«Филадельфия» подписала контракт новичка с защитником Бонком. Сын экс-игрока НХЛ набрал 40 очков в 67 играх за «Лондон» в OHL

18-летний игрок был выбран «Флайерс» на драфте НХЛ-2023 под общим 23-м номером в первом раунде. В минувшем сезоне он набрал 40 (10+30) очков в 67 играх за «Лондон» в юниорской лиге Онтарио при полезности «+17».
Популярные статьи
- «Бразильцы больше поддерживают Украину, чем Россию, по моим наблюдениям». Экс-хавбек «Кубани» Пиццелли о конфликте стран
- Вице-премьер Испании призвала Рубиалеса уйти в отставку за поцелуй с футболисткой: «Он подверг женщину харассменту»
- Премьер-министр Испании о поцелуе Рубиалеса с футболисткой: «Это неприемлемо. Извинений недостаточно, ему нужно урегулировать ситуацию»
Свежие комментарии