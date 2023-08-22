Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

«Филадельфия» подписала контракт новичка с защитником Бонком. Сын экс-игрока НХЛ набрал 40 очков в 67 играх за «Лондон» в OHL

18-летний игрок был выбран «Флайерс» на драфте НХЛ-2023 под общим 23-м номером в первом раунде.  В минувшем сезоне он набрал 40 (10+30) очков в 67 играх за «Лондон» в юниорской лиге Онтарио при полезности «+17».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх