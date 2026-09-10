Раскрыты архивы о генерале Журавлеве, руководившем обороной Москвы в годы ВОВ

www.globallookpress.com/Michael Matthey ФСБ России 10 сентября опубликовала архивные документы, посвященные 115-летию со дня рождения генерал-лейтенанта Михаила Журавлева.
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