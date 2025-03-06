❗️Военные в Севастополе отражают БПЛА-атаку укронацистов. Сбито четыре беспилотника «В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО.
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❗️Военные в Севастополе отражают БПЛА-атаку укронацистов. Сбито четыре беспилотника «В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО.