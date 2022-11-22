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Мондрагон о ЧМ-2022: «В чемпионской гонке будет 6-8 команд. Аргентина и Бразилия очень сильны»

Экс-вратарь сборной Колумбии Фарид Мондрагон высказался о фаворитах ЧМ-2022. — Многие считают, что этот чемпионат мира будет южноамериканским.

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