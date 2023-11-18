Ракова: в Москве более чем в два раза сократилась младенческая смертность

За 13 лет в столице снизилась младенческая смертность более чем в два раза. Врачи стали успешно выхаживать недоношенных детей почти в 99% случаев, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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