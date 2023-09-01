Военное обозрение

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«В Японии я никчемный человек»: экзотические наемники на стороне националистов

«В Японии я никчемный человек»: экзотические наемники на стороне националистов

Наемничество у них в крови Как привлечь японца на сторону ВСУ? По мнению Зеленского, очень просто – признать южные Курилы «оккупированной Россией территорией».

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