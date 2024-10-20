В Южной Корее из-за аномальной жары подскочили цены на ингредиенты кимчи

Цены на основные ингредиенты корейского блюда кимчи, в том числе на пекинскую капусту и редис, выросли в годовом исчислении примерно за две недели до начала сезона приготовления кимчи в предзимний период, 20 октября сообщает KBS World.
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