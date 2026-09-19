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Царьград

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Автомобилисты обрели неожиданного союзника. Но демарш Роспотребнадзора против АЗС высмеял Делягин

Автомобилисты обрели неожиданного союзника. Но демарш Роспотребнадзора против АЗС высмеял Делягин

Автомобилисты обрели неожиданного союзника в спорах с заправками по поводу правил отпуска бензина. Но внезапный демарш Роспотребнадзора против АЗС высмеял Михаил Делягин: "Детский сад, штаны на лямках".

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