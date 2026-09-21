В Петербурге не стало заслуженной артистки РФ Екатерины Дроновой

В Петербурге скончалась заслуженная артистка России Екатерина Дронова. Ей было 68 лет. О смерти Дроновой сообщили 20 сентября в пресс-службе Молодежного театра на Фонтанке, где она служила.
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