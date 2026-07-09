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Военное обозрение

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НАТО, Трамп и "вонь Анкориджа"

НАТО, Трамп и "вонь Анкориджа"

Трамп назвал удары вглубь России «эскалацией, которая может помочь завершить войну», — но чем внимательнее вчитываешься в итоги саммита в Анкаре, тем яснее: речь там шла не о завершении войны, а о её обустройстве на годы вперёд.

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