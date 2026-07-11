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Саркофаг с символами в сибирской тайге: история, которая заставляет усомниться в официальной версии БАМа

Саркофаг с символами в сибирской тайге: история, которая заставляет усомниться в официальной версии БАМа

Знаете, что объединяет великие советские стройки прошлого века? Каждая из них обрастала легендами настолько причудливыми, что порой сложно понять, где заканчивается реальность и начинается народная фантазия.

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