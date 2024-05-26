Туктамышева об отдыхе в Португалии: «Покорило невероятное смешение архитектурный стилей и яркие краски зданий»

«Я вернулась в наконец-то солнечный и теплый Петербург и готова рассказать про впечатления о Португалии, где мне очень понравилось! Если вы ни разу там не были, то очень рекомендую пройтись по этому списку.
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