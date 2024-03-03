Недавно британские таблоиды сообщили о секретной операции “Мост Менай”, которая является планом действий властей в случае смерти Карла III, короля страны.
Что будет с королевой Камиллой, если уйдет из жизни король Карл III
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
вл
валерий лисицын
ДА и хрен с ними, вот нам печалька кто там у них король, кто королева. А эту страшнУю больше не показывайте, пусть англичане сами на неё любуются.
Ответить
13 час.
СЭМЭН Иваницкий
а кого е...ёт чужое горе(((( т.б. королевское... т.б. наглицкое... т.б. сакское...(((
Ответить
10 час.
СЭМЭН Иваницкий
+10050000000000)))
Ответить
10 час.
Свежие комментарии