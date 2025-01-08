Печенье с изюмом на сливочном масле

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Предлагаю рецепт приготовления в домашних условиях вкусного, мягкого, красивого и ароматного печенья с изюмом из теста, замешанного на сливочном масле.
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