Лавров: украинский режим занимается даже не пиратством, а терроризмом

Киевский режим в Черном и Азовском морях занимается не пиратством, а «чистой воды терроризмом». Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Чада Абдулайе Сабре Фадулом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
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