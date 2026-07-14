Лавров: украинский режим занимается даже не пиратством, а терроризмом

Киевский режим в Черном и Азовском морях занимается не пиратством, а «чистой воды терроризмом». Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Чада Абдулайе Сабре Фадулом заявил глава МИД России Сергей Лавров.