Инициатива ЛУКОЙЛа стала народной

Акция нефтяников «Создаем новый лес – 35 тысяч деревьев» в год 35-летия компании охватила всю страну – сегодня она проходит более чем в 20 регионах: от Астрахани до Ямало-Ненецкого автономного округа, от Краснодара до ХМАО-Югры.