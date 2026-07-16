Инициатива ЛУКОЙЛа стала народной

Акция нефтяников «Создаем новый лес – 35 тысяч деревьев» в год 35-летия компании охватила всю страну – сегодня она проходит более чем в 20 регионах: от Астрахани до Ямало-Ненецкого автономного округа, от Краснодара до ХМАО-Югры.
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