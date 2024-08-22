Лариса Картавцева обсудила с жителями улицы Лескова вопросы благоустройства

Работы запланированы на 2025 год Депутат Московской городской Думы Лариса Картавцева встретилась с жильцами дома 6 на улице Лескова для обсуждения нюансов грядущего комплексного благоустройства дворовой территории.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии