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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Лариса Картавцева обсудила с жителями улицы Лескова вопросы благоустройства

Лариса Картавцева обсудила с жителями улицы Лескова вопросы благоустройства

Работы запланированы на 2025 год Депутат Московской городской Думы Лариса Картавцева встретилась с жильцами дома 6 на улице Лескова для обсуждения нюансов грядущего комплексного благоустройства дворовой территории.

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