"Ставить эксперименты над детьми нельзя": Клишас раскритиковал введение минимальных баллов по ОГЭ

По мнению сенатора, необходимо отменить действие статьи 43 Конституции РФ.Сенатор и председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас раскритиковал законопроект, который вводит новые правила для школьников при поступлении в 10-й класс.