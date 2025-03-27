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Царьград

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"Ставить эксперименты над детьми нельзя": Клишас раскритиковал введение минимальных баллов по ОГЭ

"Ставить эксперименты над детьми нельзя": Клишас раскритиковал введение минимальных баллов по ОГЭ

По мнению сенатора, необходимо отменить действие статьи 43 Конституции РФ.Сенатор и председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас раскритиковал законопроект, который вводит новые правила для школьников при поступлении в 10-й класс.

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